[QUIZ] Les Associés du Week-end : Êtes-vous un fan incontournable du groupe ABBA ?

Le quatuor suédois déjà avait annoncé son retour en 2018 mais un certain Covid19 est venu retarder les plans. En plus de cela, les quatre stars Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus et Benny Andersson ont décidé de surprendre en faisant appel aux dernières technologies. En effet, le groupe a annoncé une tournée de mai à septembre 2022 mais en version hologrammes high-tech . C’est-à-dire que le quatuor ne sera pas présent en chair et en os sur scène mais nous pourrons les admirer via cette technologie révolutionnaire qui est de plus en plus utilisée par les stars internationales : les hologrammes . Grâce à ce système high-tech, de nombreuses icônes de la musique ont déjà pu être "ressuscitées" lors de shows comme Michael Jackson ou Prince.

On ne va pas se mentir… Après un tel succès dans les années 70/80, on ne pouvait qu’avoir des attentes envers ce nouvel album.

Seulement, 40 ans se sont écoulés depuis la sortie de leur dernier album studio "The visitors".

Le pari était donc risqué car entre nostalgie et modernité, il faut y trouver le bon équilibre.

Bonne nouvelle selon nous, lorsqu’on écoute les nouveaux titres de cet album, on se rend compte qu’ils ne se sont pas perdus dans toute cette machine pop made in 2020. Ils ont en effet gardé l’essence même de leur groupe en assumant complètement leurs mélodies rétros sur plusieurs de leurs titres.

Les nostalgiques seront donc heureux de retrouver les sons d’y il y a 40 ans mais on ne peut s’empêcher de se demander si cela fera l’unanimité à l’heure actuelle.



En attendant, ABBA reste ABBA. Avec toute sa sensibilité, ses voix incontournables, ses mélodies et son aura incroyable. Car revenir après 40 ans et suscité toujours autant d’engouement auprès de toutes les générations, on se dit qu’il n’y a que ABBA pour le faire.