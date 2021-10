[Quiz] Les Associés du Week-end : allez-vous retrouver les chansons qui se cachent derrière ces mots ?

Chaque samedi et dimanche à 18h30 sur La Une, Sara de Paduwa vous donne rendez-vous dans notre toute nouvelle formule des Associés qui devient désormais "Les Associés du Week-end".

Une version musicale qui vous fait chanter, danser mais qui teste surtout vos connaissances en la matière. Alors, tout comme nos candidats, on vous propose de tester vos connaissances via notre épreuve de "la chanson cachée".

Le principe ? On vous donne 5 mots, à vous de retrouver la chanson qui se cache derrière 5 mots.