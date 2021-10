Quand les personnalités RTBF s’associent en musique pour Cap 48 !

Ce samedi, quatre animateurs et journalistes de la RTBF jouent aux Associés du Week-end au profit de Cap 48 ! Qui de Cathy Immelen, Sacha Daout, Jean-Louis Lahaye et Livia Dushkoff arrivera à remporter la cagnotte ? Réponse ce samedi, 16 octobre, à 18h30, sur la Une !

A 24 heures de la grande soirée de clôture de cette édition de Cap48, diffusée, en direct, ce dimanche 17 octobre dès 20 heures sur la Une, les personnalités RTBF sont déjà sur le front pour soutenir la cause !

Cathy Immelen, Sacha Daout, Jean-Louis Lahaye et Livia Dushkoff s’affrontent, mais surtout, s’associent pour Cap48, autour de Sara De Paduwa, dans Les Associés du Week-end !

Ils devront puiser au plus profond de leurs connaissances musicales, du plus pop au plus rock, en passant par les grands classiques de Disney ou les BO de films, et gravir, une à une, les cinq manches, concoctées, tout spécialement pour eux, par la chef d’orchestre du plateau !

Une émission sur mesure, inédite, musicale, et feel good, ponctuée de questions en lien avec l’opération caritative, et parfois même accompagnée d'une petite vocalise (pas toujours juste) de nos candidats ! Pas de doute, ils sont prêts à tout pour soutenir Cap48!

Qui de l’experte cinéma, du présentateur de l’émission QR, du maître de cérémonie historique de l'opération, ou de la pétillante chroniqueuse du Grand Cactus se hissera jusqu’en finale ?

Et surtout, ce finaliste remportera-t-il la cagnotte, reversée intégralement à Cap48 ?

Rendez-vous ce samedi, 16 octobre, à 18h30, sur la Une dans Les Associés du Week-end !