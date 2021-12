Ophélie Fontana, Fanny Jandrain, Anne-Laure Macq et Marco jouent avec Sara de Paduwa pour Viva For Life ce dimanche sur La Une !

Ce dimanche 12 décembre à 18h20 sur La Une, Sara de Paduwa vous propose une émission spéciale des Associés du Week-end et accueille plusieurs personnalités RTBF venues soutenir l’opération Viva For Life.

Ophélie Fontana, Fanny Jandrain, Anne-Laure Macq et Marco se mobilisent au profit de Viva For Life ! © Fred Guerdin

À une semaine du début de l’opération, c’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Ce dimanche 12 décembre, Sara de Paduwa accueille les visages RTBF de l’édition 2021 de Viva For Life afin de remporter des fonds au profit de cette opération.

Parmi les personnalités, on retrouve les comparses de Sara dans le cube à savoir Ophélie Fontana et le petit nouveau de cette année, Marco Leulier qui anime le réveil de TIPIK et qui fait ses premiers pas dans le cube cette année.

Parmi les candidats, on retrouve aussi, Fanny Jandrain qui cette année encore, prend les commandes de son Tour Bus afin de partir à votre rencontre tout au long des 144h.

Et puis une spéciale Viva For life ne peut pas se faire sans la très charmante Anne-Laure Macq qu’on retrouve chaque année lors des directs TV en compagnie de Walid.

Nos 4 figures de cette édition 2021 vont donc tout tenter afin de récolter un maximum de fonds pour cette opération qui lutte contre la pauvreté infantile en fédération Wallonie Bruxelles. Cette aide servira à améliorer la qualité de vie des enfants qui vivent encore trop nombreux aujourd’hui, sous le seuil de pauvreté.

Pour réussir à décrocher le pactole, nos 4 personnalités vont devoir puiser au plus profond de leurs connaissances musicales.

Qui parviendra à décrocher les gains au profit de l’opération ?

Pour le savoir, rendez-vous ce dimanche, 12 décembre, à 18h20, sur la Une dans Les Associés du Week-end !