Les Associés du Week-end : une Couilletoise trouve la chanson cachée et remporte 2500€ !

Ce samedi 18 septembre, Annik, une candidate originaire de Couillet (Charleroi) a remporté la très belle somme de 2500€ en découvrant la chanson cachée lors de la dernière manche.

C’est un parcours haut en couleur que notre candidate nous a offert dans cette nouvelle émission des Associés du Week-end !

Après la première épreuve du "Crescendo" quelque peu compliquée, Annik nous donne plus que jamais le palpitant durant son duel contre la candidate bruxelloise Laure.

Devancée pendant presque toute l’épreuve, Annik ne se laisse pas décontenancer et enchaîne les bonnes réponses.

Et puis arrive le mot "scopitone". Sa rivale, Laure n’a que pour indice "Ancêtre du clip vidéo". Une info qui ne l’aidera malheureusement pas à sortir vainqueur de cette épreuve, permettant ainsi à notre Annik de poursuivre l’aventure.

Lors de l’épreuve des penaltys, notre candidate Couilletoise se hissera en finale avec 20.000€ dans sa cagnotte grâce à quatre bonnes réponses contre trois seulement de son adversaire Bruxellois, Philippe.

Arrive enfin l’épreuve finale. Pour rappel, le candidat finaliste doit tirer au sort une boule (noire ou blanche) qui déterminera le type d’épreuve. La boule blanche étant un blindtest et la boule noire étant la chanson cachée.

Même si ses espoirs reposaient sur le blindtest, Annik piochera avec une certaine peur la boule noire.

Notre candidate se retrouve donc face à ces cinq mots : Maison, plage, vacances, leçon, train.

Après une demande de deux indices supplémentaires (1974 et blond), lui coûtant ainsi plus de la moitié de sa cagnotte, Annik crée la surprise et trouve avec succès la chanson "Le téléphone pleure" de l’artiste Claude François. Une bonne réponse qui permet à notre candidate de repartir avec la très belle somme de 2500€ !



Et vous, vous aviez également la chanson cachée derrière ces cinq mots ?