Les Associés du Week-end reviennent dès ce samedi sur la Une avec des nouveautés à la clé !

Même si Sara est très heureuse de voir revenir la règle du champion. Elle avoue même :"Il n’y a rien à faire, un champion, c’est attachant. Et puis, c’est aussi surtout impressionnant. Quand un candidat parvient à éliminer des adversaires coriaces à plusieurs reprises, on est forcément pris dans le jeu et on ne rêve que d’une chose, le voir revenir pour faire gonfler sa cagnotte !"

Joëlle Scoriels, Cyril, Gérald Watelet et Jérôme de Warzée en compagnie de Sara de Paduwa pour la spéciale animateurs au profit de Viva For Life. © Guillaume Vassart

Depuis le début des Associés du Week-end, la production vous a proposé plusieurs émissions spéciales afin de récolter des fonds pour des opérations comme CAP48 ou encore Viva For Life.

Ces spéciales sont à chaque fois incarnées par des animateurs de la RTBF et récoltent un grand succès auprès du public.



Pour cette nouvelle année 2022, les producteurs ont donc décidé de continuer à venir en aide à ces opérations via ces émissions spéciales.



On vous donne d’ailleurs rendez-vous ce samedi 15 janvier pour la spéciale animateurs qui a pour but de récolter à nouveau des fonds pour l’opération Viva For Life.

Parmi les personnalités de cette spéciale, on retrouve Cyril, Jérôme de Warzée, Joëlle Scoriels et Gérald Watelet.

Un quatuor au grand cœur mais aussi plein d’humour qui se donnera à fond afin de récolter un maximum pour cette opération.