Les Associés du Week-end : Elisa repart avec 3000€ et une nouvelle bande d’amis !

Ce dimanche 10 octobre, Elisa, une candidate originaire de Woluwé St Lambert a remporté la superbe somme de 3000€ en découvrant la chanson cachée du jour qui n’était autre que "Djadja", un des titres phares d’Aya Nakamura.

Une victoire inattendue

Notre candidate Elisa lors de la dernière épreuve de la chanson cachée. © . C’est suite à une annonce de casting sur nos sites RTBF qu’Elisa a décidé de se lancer le défi de participer aux Associés du Week-end.

Passionnée de chant et de Blindtests, notre candidate avait déjà tous les atouts pour devenir une grande gagnante. Sauf qu’avant d’atteindre le Graal, il faut passer toutes les épreuves et ne pas se laisser envahir par le stress de la compétition. D’autant plus que les adversaires sont eux aussi, des amoureux de musique. En voyant les autres émissions, j’ai compris que les questions étaient beaucoup plus difficiles que prévu. Et puis il y a aussi l’attente sur place durant laquelle les candidats peuvent assister aux enregistrements des autres émissions.

Et c’est là que les doutes de notre candidate ont commencé :

"Je ne m’attendais pas du tout à repartir avec des gains car en voyant les autres émissions, j’ai compris que les questions étaient beaucoup plus difficiles que prévu donc je ne m’attendais pas à remporter quoique ce soit". C’est donc une Elisa stressée et pleine de doutes que Sara de Paduwa va rencontrer sur le plateau en début de compétition. Mais au fur et à mesure des épreuves, notre candidate bruxelloise répond avec brio, parvient à prendre confiance et à se dire qu’une victoire est possible.

Chose faite puisqu’elle repartira avec la très belle somme de 3000€ en découvrant, lors de la dernière étape, la chanson cachée "Djadja" de la chanteuse Aya Nakamura.

Plus qu’un jeu, un moment de partage et de rencontres

Elisa à la suite de sa victoire en compagnie de Sara de Paduwa © . Avec tous les autres candidats, on a énormément ri. Au-delà de la compétition, les Associés du Week-end est une émission qui crée des liens entre les candidats.

Notre grande gagnante Elisa témoigne elle-même des rencontres qu’elle a faites durant cette journée de tournage : "Avec tous les autres candidats qui étaient présents, on a énormément ri.

On a regardé les émissions de chacun, on a discuté de plein de choses, on essayait de répondre aux questions. Certains candidats m’ont d’ailleurs impressionnée énormément car ils réussissaient à répondre à presque toutes les questions de Sara."

Une nouvelle bande d’amis en prime

Sara en compagnie des candidats du jour. © . Comme quoi, les Associés du Week-end c’est de l’amusement, des gains mais aussi de très belles rencontres.

Elisa et les autres candidats ont même décidé de rester en contact. Avec les autres candidats, on a un groupe Facebook. On a même prévu d’aller à un blindtest ensemble prochainement. "Dans l’ensemble, il y avait un excellent esprit de camaraderie.

On est d’ailleurs toujours en contact. On a un groupe Facebook sur lequel on s’échange des nouvelles. On a même prévu d’aller ensemble à un blindtest prochainement. Je suis ravie d’avoir pu partager cela avec eux car c’était un très chouette groupe."

