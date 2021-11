Les Associés du Week-end : 5 tips pour devenir incollable en Blind-test

Vous adorez les blind-tests mais vous en avez marre de finir dernier à chaque fois ? Marre aussi d’en connaître un paquet niveau musique mais que cela ne suffise jamais lorsque vous êtes face à vos proches qui ont été biberonnés à Vivacité et Classic21 toute leur vie ? Ne vous inquiétez pas, les Associés du Week-end sont là pour vous donner 5 "tips", conseils qui feront de vous, les prochains champions des blind-tests !

Et qui sait ? Vous finirez peut-être par venir sur notre plateau pour vous mesurer à Sara de Paduwa ?

Tips 1 : Jouer en même temps que les candidats des Associés du Week-end (bien sûr)

Pas de grande surprise jusqu’ici, forcément… ;-)

Mais c’est vrai, quoi de mieux que les Associés du Week-end pour parfaire sa culture musicale ? Non seulement vous en apprendrez un paquet sur tous les styles et tous les thèmes, mais en plus, vous aurez droit à un tas d’anecdotes sympathiques données par notre charmante Sara de Paduwa.

Une belle façon d’apprendre en s’amusant !

Tips 2 : "Shazamer" tout ce que vous écoutez

Si vous avez un smartphone, alors on vous conseille d’installer l’application gratuite "Shazam".

Cette appli est une véritable encyclopédie musicale lorsqu’il s’agit de reconnaître des extraits musicaux.

Pour l’utiliser, rien de plus simple. Lorsque vous écoutez un morceau à la radio et que vous désirez connaître le titre ou l’interprète, vous ouvrez l’application et appuyez directement sur le gros bouton central.

Si les bruits autour de vous ne sont pas trop importants, Shazam reconnaîtra tout de suite le morceau.

Il ne vous restera ensuite plus qu’à emmagasiner l’info et à faire pareil avec toutes les autres chansons que vous écoutez. Vous deviendrez ainsi un véritable "Shazam" ambulant !

Tips 3 : Vous entraîner grâce à nos QUIZ

Cela fait quelques semaines que nous vous proposons de tester vos connaissances musicales grâce à nos QUIZ en ligne.

Bon certes, vous ne deviendrez pas incollables en blind-test si vous ne vous contentez que des nôtres mais, ça sera déjà un bon début. ;-)

Voici les Quiz déjà disponibles : La chanson cachée

Le quiz des "Michel"

Cette année-là

Tips 4 : Revenir à l’essentiel, la radio

Et oui… C’est sûrement mon petit côté nostalgique qui ressort mais il faut tout de même avouer qu’il n’y a rien de tel qu’un peu de son radiophonique.

Bon, certes, les playlists ne sont peut-être pas celles que vous mettriez dans vos favoris mais c’est un bon moyen pour en apprendre un peu plus sur des chansons que vous connaissez moins.



Parce que c’est très bien d’être hyper calé en années 80 ou 2000 mais lorsqu’il s’agit des années qui ne nous concernent pas, on devient une buse et on perd toute l’avance qu’on avait sur le classement…

Alors, allez-y, montez le son de nos radios : Classic21, pour un peu de rock

Vivacité pour les variétés du moment

Viva + pour le meilleur des années 60/70

Tipik pour les sons plus pop et d’actu

La Première pour un peu de jazz et de blues

Musiq3 pour le répertoire classique

Tips 5 : Faire des soirées blind-test entre amis

C’est peut-être notre conseil le plus évident… En plus, il peut regrouper tous les autres "tips" mentionnés ci-dessus.

Car c’est vrai, quoi de mieux que de vous confronter à des adversaires (gentiment) pour devenir un grand champion ?

Bon OK, il y en a toujours un dans le groupe qui crie plus fort que tout le monde les réponses afin de prouver qu’il sait tout et je vous l’accorde, c’est (très) énervant. Mais au final, c’est grâce à cet ami surexcité qu’on améliore sa réactivité.



Alors si vous n’avez rien à faire ce week-end, on vous propose d’inviter quelques potes (dont celui qui crie un peu).

Faites-les venir vers 18 heures histoire de commencer sympathiquement par Les Associés du Week-end à 18h30 sur La Une. Une fois l’émission terminée, vous continuez sur votre lancée en allumant la radio, vous "shazamez" tous les titres qui passent et vous défiez vos amis sur nos Quiz en ligne.



Après cela, les blind-tests n’auront plus aucun secret pour vous ! ;-) Alors let’s go !



Retrouvez Sara de Paduwa tous les samedis et dimanches à 18h30 sur La Une dans "Les Associés du week-end" !