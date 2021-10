Les Associés du Week-end : 5 bonnes raisons pour vous lancer dans l’aventure

On vous l’annonçait il y a quelques semaines, les Associés du Week-ends vont bientôt repartir pour une série de tournages !

La RTBF est donc à la recherche de nos prochains champions ! Et vous êtes d’ailleurs peut-être le candidat idéal mais on sait aussi que le stress des caméras peut en refroidir plus d’un.

Alors, histoire de vous éviter de passer à côté de cette superbe expérience, on vous a listé 5 bonnes raisons pour vous lancer dans l’aventure des castings.

C’est parti !

Raison numéro 1 : se faire chouchouter

Qui dit "émission TV", dit souvent "maquilleuses, coiffeurs et accessoiriste".

Participer à un tournage est donc l’occasion rêvée pour vous faire un peu chouchouter.

C’est vrai, après tout, quoi de plus agréable que de se faire maquiller et coiffer par des professionnels ?

Raison numéro 2 : faire de belles rencontres

Tous les candidats le disent, "Les Associés du Weekend", c’est avant tout une magnifique expérience humaine. C’est l’occasion de rencontrer des personnes de toute la Wallonie et de tout horizon.

Certains deviennent même amis et continuent à se voir en dehors des tournages.

C’est le cas de notre candidate Elisa qui est non seulement repartie avec une belle somme, mais aussi avec une nouvelle bande d’amis.

Tous les candidats de ce tournage ont en effet décidé de participer prochainement à des blind-tests ensemble.

Raison numéro 3 : mettre un peu de beurre dans les épinards

Bon, on ne va pas se mentir, personne n’est contre de gagner un peu d’argent en s’amusant. ;-)

En plus, si vous êtes incollable en musique, vous êtes susceptibles de repartir avec une très, très belle somme ! Et cette somme peut même atteindre les trois zéros !

Et puis si vous repartez ne serait-ce même qu’avec une radio DAB + vous n’avez strictement rien perdu.

Que du contraire ! Vous aurez gagné non seulement une belle expérience mais aussi de nouveaux amis !

Et puis… Un petit tête à tête en phase finale avec Sara de Paduwa, ça n’a pas de prix, non ? ;-)

Raison numéro 4 : Parfaire votre culture musicale

Si vous êtes tenté par l’aventure des Associés du Week-end, c’est sûrement que la musique vous parle. Ou du moins, qu’elle vous fait danser.

Alors que vous soyez un expert en la matière ou un amateur, participer à l’émission ne pourra que vous aider à compléter votre culture musicale.

Vous pourriez même devenir le futur champion des blind-tests.

Et puis c’est toujours la classe d’être calé en musique lors d’une soirée entre potes.

Raison numéro 5 : se surpasser

Participer à une émission TV, c’est pour beaucoup LE grand stress. Normal…

Mais c’est en même temps une certaine fierté. C’est vrai, après tout, ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de se retrouver dans "la boîte à images", comme dirait ma Mémé.

Et puis c’est surtout l’occasion pour toute la famille de vous envoyer plein de SMS du genre : "Waow, tu passes trop bien à l’écran" ou "Tu gères ! Tu aurais dû faire de la télé".

Bref, le genre de phrases qui fait plaisir à son self estime. Ce qui est certain, c’est qu’après cette expérience, vous vous sentirez très certainement fier(e) de vous. Et qui sait, cela développera peut-être chez vous des vocations insoupçonnées. ;-)

Pour vous inscrire aux Associés du Week-end, c’est par ici !

