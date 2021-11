Laure-Anne, une Hannutoise, nous raconte son incroyable victoire aux Associés du Week-end

Notre Hannutoise arrive donc sans trop de peurs à l’épreuve des penaltys face à Alain, un candidat qui a alors accumulé dans sa cagnotte la très belle somme de 15.000€. L'enjeu est important et le début est difficile… Laure-Anne bute sur la première question et laisse Alain prendre l’avantage. Ce n’est qu’à la fin qu’elle parvient à garder le cap et à battre son adversaire en accumulant les bonnes réponses jusqu’au bout de l’épreuve. Elle avance donc vers la finale avec 22.000€ dans sa cagnotte.

Des candidats comme Laure-Anne, il faut le dire, on les adore ! Dès le début de l’émission, on a pu remarquer que notre candidate originaire de Hannut, allait donner du fil à retordre à ses adversaires. Cela commence par la première épreuve du "Crescendo". Une épreuve durant laquelle il faut donner 20 bonnes réponses d’affilée pour doubler sa cagnotte. Laure-Anne tombe sur la chanson "Il suffira d’un signe" de J.J Goldman. Ouf… Notre candidate ADORE ce chanteur. Elle montre donc dès les premiers instants, une aisance impressionnante et parvient à répondre aux 20 questions en moins de 30 secondes.

Pour rappel, le candidat finaliste doit tirer au sort une boule (noire ou blanche) qui détermine le type d’épreuve. La boule blanche étant un blindtest et la boule noire étant la chanson cachée.

Le hasard donne à Laure-Anne la tant redoutée épreuve de la chanson cachée.

Mais il ne faut pas se laisser submerger par le stress car le butin est tout proche et elle sait qu'elle peut le faire.



Notre candidate se retrouve donc face à ces cinq mots : Salle de bains, défile, dérobe, costumes, couleurs. Cela n'est malheureusement pas suffisant pour que Laure-Anne parvienne à trouver la bonne chanson.

Arrive alors le premier indice "2007" qui n’y changera rien et qui fera même descendre sa cagnotte à 11.000.



Puis le deuxième indice tombe... Il s'agit du mot "Tortue".

Et là, tout s’éclaire ! Notre Hannutoise a une idée, et une bonne : "Double je" de Christophe Willem.

Sara le sent, Laure-Anne tient le bon bout et a des chances de remporter la très belle somme de 5.500€.

Après quelques moments d’hésitation, notre championne finit par valider son choix.

Le suspense est à son comble, le public retient son souffle… Et c’est avec joie que Sara a pu lui annoncer qu'elle avait bel et bien trouver la bonne réponse.

Anne-Laure est donc repartie avec la très belle somme de 5.500€.

Même si elle ne sait pas encore ce qu'elle compte faire avec ce montant, elle compte bien en profiter. En tout cas, elle repart avec certes, une belle cagnotte mais surtout de supers souvenirs.



On vous propose de revivre ce chouette moment des Associés du Week-end.