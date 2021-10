Devenez candidat des Associés du Week-end. Les castings sont ouverts!

Vous aimez la musique, vous jouez d’un instrument, vous fredonnez de temps en temps sous la douche ? Ou, vous chantez comme une casserole, mais avez une bonne culture musicale générale ?

Et surtout, vous ADOREZ l’émission Les Associés du Week-end et sa pétillante animatrice Sara De Paduwa !

Vous êtes donc LE candidat idéal !

Inscrivez-vous via le lien ci-dessous et devenez peut-être le futur champion de cette émission feel good diffusée tous les samedis et dimanches, à 18h30 sur la Une.

Pop, rock, musique classique, funk, folk, ou encore variété française, il y en aura pour tous les goûts, et tous les âges !

L’équipe de casting vous contactera personnellement afin d’organiser une rencontre, à Bruxelles, dans le courant du mois d’octobre.

Les tournages sont prévus fin novembre-début décembre.