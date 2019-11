Zoom sur les 8 marchés de Noël les plus enchanteurs de Wallonie

Des fées, des lutins et des échassiers, des spectacles étonnants, des marchés aux flambeaux. Cette année, "Mons Cœur en Neige" sera éclairé de façon encore plus magique et s’offre une nouvelle patinoire. Dates : Du 3 au 31 décembre sur la Grand Place et dans les rues du Vieux Mons

Dates : Du 23 novembre au 23 decembre , de 18h a 22h le vendredi et de 10h a 20h le samedi et dimanche.

Un marché artisanal vous y attend, avec de nombreux exposants, des artisans originaux, des concerts et diverses animations. Tous les articles de saison seront présents : produits de terroir, salaisons, fromages, etc. De quoi faire le plein d'idées pour vos cadeaux de Noël !

Les plus sportifs aussi s'y retrouveront puisque la course nocturne Maredsous Christmas Night Trail vous emmènera sur un parcours allant de 17 a 30 kilomètres dans la vallée de la Molignee.

Rendez-vous sur la Grand-Place, sur la Place de la Monnaie, la place Sainte-Catherine et sur la place du Marché aux Poissons où seront installés plus de 200 chalets, des manèges, une patinoire de glace et bien sûr, la grande roue.

Huy organise elle aussi son marché de Noël avec ses chalets traditionnels et sa patinoire de 600m² . Cette dernière a la particularité d’être couverte et chauffée, permettant ainsi aux parents de surveiller leurs enfants tout en sirotant, bien à l’abri, un bon verre de vin chaud.

Le marché de Noël de Liège, le plus ancien

Le plus grand et le plus ancien Village de Noël de Belgique est aussi l'un des plus favoris !

Chaque année depuis plus de 30 ans, la magie de Noël envahit la belle ville de Liège, et ce sont pour l'occasion plus de 200 chalets et de nombreuses festivités qui accueillent les visiteurs venus de tous les horizons.

Dates: du 29 novembre au 30 décembre 2019