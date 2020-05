Welkenraedt, la ville au parfum germanique

Cette situation géographique donne à la commune son caractère particulier : un mélange de bonhommie wallonne et de rigueur germanique !

D’ailleurs, ici tout le monde est bilingue. Welkenraedt, c’est une destination nature et randonnées, à la porte des Fagnes. Sur les hauteurs d’Henri-Chapelle, le cimetière militaire américain aligne solennellement ses 8000 tombes, tandis que les amateurs de golf ont trois parcours vallonnés à leur disposition.

Le jardin aux 300 bonsaïs de Francis Kessel - © Tous droits réservés

Et puis, Welkenraedt, ce sont surtout des personnalités qui ont du tempérament : Francis le jardinier et ses 300 bonsaïs, Dominique l’artisane et ses sacs de récup, Manon la championne de kart à 15 ans… Des personnalités authentiques, qui aiment transmettre leur passion !