Partez à la (re)découverte du site de Waterloo 2020

Waterloo en carte postale - Les Ambassadeurs à Waterloo (10/23) - 23/04/2018 Nul besoin de vous présenter Waterloo, ses faits d'armes sont mondialement connus. C'est donc tout naturellement au pied de la Butte du Lion qu'Armelle a donné rendez-vous au duo Carine et Bruno. L'apéritif orchestré par Jean-Philippe se déroule dans un haut-lieu historique tout proche, la Ferme de Mont Saint-Jean, pour une dégustation de gin au son de la Musique de la Garde napoléonienne. Mais Waterloo, cité de shopping, présente d'autres visages attractifs et exclusifs. Emmenés par Guy Lemaire à la découverte de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, notre tandem est ensuite initié au chant en compagnie d'un coach, Phil Richardson, et d'une soliste en résidence, Julie Gebhart. Grands amateurs de sport, nos Ambassadeurs ont aussi le privilège de tirer des goals au Club de Hockey le Watducks, avec les champions du monde John-John Dohmen et Vincent Vanasch. Au menu de leur déambulation figurent également d'autres rencontres touchantes : Yves Bosquet peintre et sculpteur dont l'œuvre fait la part belle aux portraits, et Marc Ducobu, fin pâtissier, dont les chocolats s'exportent au Japon. Car le magazine des Ambassadeurs ne serait rien sans cette touche gourmande. Dans un lieu insolite, le show-room du WAGG, nouveau concept-store dédié au vintage, Jean-Philippe met à l'honneur le caviar de Caspian Tradition, une Maison waterlootoise où l'on sait ce que qualité signifie ... tout comme à la Fromagerie Saint-Michel, autre institution du centre-ville.