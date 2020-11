Voyage dans le temps au Domaine Royal de Mariemont à Morlanwelz

Ouvrez vos livres d’Histoire et redécouvrez un lieu, où se sont écrites quelques pages concernant les destins prestigieux de Charles Quint, de l’Infante Isabelle d’Espagne ou encore du Roi Soleil…

Le domaine créé au XVIe siècle a traversé les temps en s’enrichissant d’un Parc aujourd’hui Réserve Naturelle , dans lequel les promeneurs flânent en famille, mais également des enfants en stage avec le CRIE de Mariemont. Toute l’année, on peut y admirer des arbres remarquables et des statues de qualité , que l’on doit principalement au dernier propriétaire privé, Raoul Warocqué, personnage illustre de la région.

La famille Warocqué a marqué l'histoire de Morlanwelz sur le plan économique, social et politique, puisqu'on retrouve 6 Warocqué à la tête de la commune comme bourgmestre de la fin 18ème au début 20ème. - © Tous droits réservés

C’est à un véritable bain d’histoires (au pluriel), auquel nous invitent Armelle et ses deux complices, Guy Lemaire et Jean-Philippe Watteyne. Ces récits et anecdotes sont généreusement partagés par une foule de personnages chaleureux, qui nous font découvrir des collections splendides au musée, la Réserve de Livres très précieux, une cérémonie de thé japonais, les traces d’anciens charbonnages, un lieu culturel original…