Viva Italia : Les Ambassadeurs aux couleurs et saveurs italiennes

Cette semaine, l’émission " Les Ambassadeurs " participe à la commémoration du 75ème anniversaire des " accords du charbon ", signés le 23 juin 1946 entre la Belgique et l'Italie.

Les chapeaux créés par Elvis Pompilio, dont le papa a travaillé dans une mine liégeoise, ont orné des têtes célèbres et même royales, en passant par Madonna ou Axelle Red et c’est à présent Armelle qui en essaie plusieurs.

Les visiteurs du Bois du Cazier à Marcinelle se comptent par dizaines de milliers chaque année, rendant hommage aux victimes de la catastrophe ; mais ce site est également un lieu où se produisent nombre d’événements culturels notamment.

Sur le marché de Morlanwelz, on ne parle que le sicilien ou presque… Et c’est là, entre le fromage et de la mortadelle, qu’Armelle rencontre Maria Di Donato, énergique présidente de V.I.A.L.E. ; association qui crée des liens entre les Italiens vivant hors Italie et en l’occurrence, en Belgique.