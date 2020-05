Original : une promenade à Florenville et Orval en suivant les œuvres bd de Jean-Claude Servais

Vous voici au cœur du sud de la province du Luxembourg, prêt à (re)découvrir cette belle région via un parcours BD, illustré d’œuvres de Jean-Claude Servais.Dessinateur et scénariste de bandes dessinées, il est l’auteur de nombreux ouvrages depuis 1977. Tendre Violette, Lova, Le Jardin des Glaces, la Mémoire des Arbres, L'Assassin qui parle aux Oiseaux, Orval, Le Dernier Brame, Godefroid de Bouillon… autant d’histoires signées Jean-Claude Servais, qui ont pour cadre notre région que nous vous invitons à parcourir. Ce parcours relie Florenville à Jamoigne, lieu de résidence de l’artiste.

Pour se plonger dans l'oeuvre de Jean-Claude Servais

Jean-Claude Servais , auteur de bande dessinée, à la fois scénariste et dessinateur

Cet artiste du terroir sait mieux que quiconque raconter et illustrer la nature, les traditions, les contes et légendes et la population caractéristiques à la Gaume qu’il affectionne et qui l’inspire.

Dessinateur et scénariste de bandes dessinées, il est l’auteur de nombreux ouvrages depuis 1977 dans le mensuel " A Suivre " et dans le journal " Tintin " : Tendre Violette, Lova, Le Jardin des Glaces, la Mémoire des Arbres, L'Assassin qui parle aux Oiseaux, Orval, Le Dernier Brame, Godefroid de Bouillon… autant d’histoires signées , qui ont pour cadre notre région que nous vous invitons à parcourir.

