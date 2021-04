Visitez les souterrains, sous-sols et caves insolites de Belgique

Mais la Citadelle recèle encore d’autres secrets : la Parfumerie Guy Delforge, entreprise artisanale, utilisant des produits naturels , s’y est installée depuis une trentaine d’années et accueille les visiteurs sur demande.

On ne quitte pas Namur sans faire un détour par les fameuses caves où sont (bien) élevés les vins Grafé-Lecocq, sous la Cathédrale Saint-Aubain.

Plus insolite, est la visite du musée des égouts de Bruxelles, porte d’Anderlecht, où l’on apprend également tout un chapitre sur le cycle de l’eau en ville et où un très gentil ancien égoutier, Roland, nous fait l’honneur de nous accueillir et nous raconter " ses égouts " à lui…