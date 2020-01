Visite des studios virtuels KeyWall, dans les coulisses de la météo

Le studio de tournage es t équipé d’un fond vert appelé ‘Green Key’ pour incruster des décors virtuels en direct ou non à la télévision.

On y enregistre dans le grand studio de 400 M2 des émissions faisant appel aux décors virtuels, le petit studio étant lui réservé à l’enregistrement des bulletins météo : il y en a pas moins d’une vingtaine par jour, pour la Rtbf, mais aussi pour TV5 Monde notamment et des télévisions locales.

Adresse : à l’angle de la rue du Tir et de la rue Jules Bordet à Marcinelle.

Au Tir de Marcinelle , une cinquantaine de résistants ont été fusillés pendant la seconde guerre mondiale. On peut encore y voir le poteau d’exécution et le cachot. A découvrir pour ne jamais oublier!

En 2019, une Rando de la Mémoire a été inaugurée à Charleroi ; ce parcours d’environ 6.5 km sillonne différents lieux qui un rapport avec les conflits et faits de résistance qui ont marqué Charleroi.

a Rando de la Mémoire et le Tir de Marcinelle

Armelle à l'atelier du Musée du Verre - © Tous droits réservés

Le Musée du verre au Bois du Cazier

A découvrir au Bois du Cazier : 3 lieux consacrés au charbon, à l'acier et au verre

Le Musée du Verre et ses très belles vitrines retracent toute l’histoire de l’industrie verrière dans une chronologie à rebours ! C’est une particularité de ce musée, et ce n’est pas la seule, puisque dans l’atelier qui jouxte les espaces d’exposition se dévoile toute la magie du travail du verre et du métal…

Petite restauration sur place et un restaurant.

Plus d’infos au 071 / 88 08 56.

www.leboisducazier.be

https://www.facebook.com/BDCazier/