Le carnet d'adresses pour Viroinval, le paradis des marcheurs

En 1977, lors de la fusion des communes, les parties concernées se sont en effet entendues sur un nouveau nom commun : Viroinval, plusieurs de ces villages étant traversés par le Viroin. Venir à Viroinval, c'est donc découvrir des paysages, une flore et une faune d'exception ! 70 à 80% de la flore de Belgique se trouvent dans cette région : c’est dire si la biodiversité y est sensationnelle !

- maraîchage bio, épicerie bio, confitures et quiches maison.

d escendre le Viroin en kayak, de Dourbes à Treignes. Randonner et bivouaquer : B-Vouak propose des itinéraires de randonnée avec bivouac pour débutants et marcheurs expérimentés.

Le Parc naturel Viroin-Hermeton, une aire protégée de 12 000 hectares qui organise, entre autres, les Marchés " Terroir et Artisanat ", Place Châtillon à Nismes. Et aussi

Découvrir Vierves, plus beau village de Wallonie ! Treignes, village des Musées, avec notamment l’Ecole d’Autrefois, le Musée du Malgré-Tout (musée d’archéologie consacré à l’Entre-Sambre-et-Meuse et aux reconstitutions d’habitats préhistoriques)

Le Fondry des Chiens : énorme gouffre de 20 mètres de haut qui s’est formé au fil des siècles dans la roche calcaire. Et les Jardins d’O : grand espace vert en plein cœur de Nismes, le long de l’eau Noire, avec rivière, canaux, étangs, cascades, jeux pour enfants.

A NE PAS MANQUER

Hommage à Toine Culot les 28 et 29 septembre, à l’Espace Arthur Masson à Treignes - © Tous droits réservés

Festival de la vapeur

les 21 et 22 septembre, de Treignes à Magdebourg

Hommage à Toine Culot

les 28 et 29 septembre, à l’Espace Arthur Masson à Treignes

31ème hommage à Toine Culot. Grande brocante et bourse des anciens livres d'Arthur Masson et d'écrivains régionalistes. Animation dans l'École d'Autrefois, menu de fête à la mode de Toine Culot et animation musicale tout le weekend. Sortie des grosses têtes, diverses animations de rue...