Filip Depuydt est un passionné de Van Gogh et amoureux de son œuvre. Filip organise des promenades guidées sur les pas de Vincent Van Gogh dans le Borinage, notamment à travers les sentiers et ruelles de Petit-Wasmes, en passant par les lieux de vie et de travail de Vincent Van Gogh, lorsqu’il travaillait en tant qu’évangéliste au sein de la communauté protestante de l’entité entre janvier et juillet 1879.

Avant restauration... Perdue dans les méandres de Colfontaine, la petite maison rose de la rue Wilson reste inconnue des riverains - © © L.Canon

Une promenade insolite sur les traces de Vincent Van Gogh dans le Borinage - © Tous droits réservés

Vincent Van Gogh au Borinage

Des promenades sont commentées et en boucle à travers les sentiers et ruelles de Petit-Wasmes, en passant par les lieux de vie et de travail de Vincent Van Gogh, lorsqu’il travaillait en tant qu’évangéliste au sein de la communauté protestante de l’entité entre janvier et juillet 1879. Au cours de cette promenade, le guide lit de magnifiques lettres que Vincent a adressées à son frère Theo, celles qui concernent entre autres les conditions de vie et de travail des mineurs et leurs familles à la fin du 19ème siècle. Des arrêts sont prévus à la Maison Van Gogh et au charbonnage de Marcasse où Vincent est descendu pendant 6 heures à 700 mètres au fond de la mine. A noter aussi la visite du " Salon du Bébé, lieu où Vincent organisait des lectures de la Bible ". Des dégustations sont prévues comme le fameux "pagnon borain" et les bières locales dont la bière ambrée "Nuit étoilée".

>> Renseignements complémentaires et réservations pour une promenade :

Filip Depuydt - filip.depuydt@netc.eu

Tél. : 0487-68 58 59

! La promenade du 28 mars est déjà complète.

Inscription possible pour le dimanche 1er août