Une page qui se tourne pour Les Ambassadeurs…

Après 6 années passées à la présentation de l’émission Les Ambassadeurs, plébiscitée chaque samedi sur la Une par de nombreux téléspectateurs, Armelle Gysen a fait le choix de quitter l’émission pour s’investir davantage dans d’autres projets.

On continuera à la voir à la présentation du programme jusqu’à la fin du mois de décembre, mais elle ne participera plus aux tournages prévus dans les prochaines semaines pour les émissions inédites programmées à partir du mois de janvier.

Après plus de 160 tournages marqués par de belles rencontres, des découvertes inattendues et une météo imprévisible, Armelle a décidé de se consacrer à d’autres projets professionnels loin du monde médiatique. Elle quitte en effet ce travail qui lui prenait énormément de temps avec un calme serein tant elle y a vécu une expérience humaine inoubliable et enrichissante.

Toutes les équipes de la RTBF la remercient pour sa générosité à l’écran et au quotidien, et lui souhaitent plein succès dans tous ses projets. Armelle :