Une journée sur l'île d'Yvoir et dans la vallée du Bocq.

Se sentir en vacances sans quitter la Wallonie, c'est possible sur l'île d'Yvoir, entre Namur et Dinant.

Le chemin de fer du Bocq - © Tous droits réservés

C’est -, dit la pub, " la ligne de chemin de fer la plus spectaculaire " du pays, car elle traverse plusieurs tunnels creuse dans la roche et domine la vallée, ce qui donne de très beaux paysages paysages. Cette ancienne ligne de chemin de fer est restaurée et entretenue par une équipe de bénévoles, de véritables mordus du chemin de fer ! Le train roule de Spontin à la gare de Bauche de début juillet à début novembre, mais il circule aussi à d’autres occasions (Viva for Life, Halloween, Saint-Nicolas, etc).

Tarifs : 12 euros pour un adulte et gratuit pour les enfants de moins de 4 ans.

Départs depuis la gare de Spontin.

Toutes les infos sur le site : https://www.cfbocq.be/index.php/fr/