Une journée à Saint-Gilles, la commune relax de Bruxelles

Au sud de Bruxelles-ville, Saint-Gilles a le sens de la fête. Quelques-uns de ses nombreux atouts : la présence de nombreux artistes, sa multiculturalité (on n’y relève pas moins de 14O nationalités différentes) et la richesse de son patrimoine bâti.

celui de la gare du Midi, le dimanche, celui de la Place Van Meenen, tous les lundis après-midi et en début de soirée, jusque 21 heures environ : un incontournable, celui du Parvis est presque quotidien mais de plus petite taille.

Tous les musées se visitent sur réservations préalables vu le contexte sanitaire

Le musée Horta et les maisons Art Nouveau : un incontournable

On considère en effet que Saint-Gilles est aux origines de l’Art nouveau avec Victor Horta bien sûr, qui y crée sa maison et son atelier, mais aussi d’autres architectes : Paul Hankar, Jules Brunfaut, Ernest Blerot (qui signe la plupart des maisons de la rue Vanderschrick). Le patrimoine Art nouveau est impressionnant ! De belles maisons Art nouveau et Art déco aussi du côté de la Place Morichar.

Rue Américaine, 27

1060 Saint-Gilles

02 / 543 04 90

Hortamuseum – Infos Pratiques

Jusqu’au 18 avril / une expo d’artistes contemporains du collectif BeCraft dont Isabelle Azaïs, artiste saint-gilloise