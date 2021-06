Une journée à Mariembourg avec de jeunes enfants. Suivez les conseils de la Bande d’aventuriers

Plongez dans l’ambiance des années 50 et embarquez dans un train d’époque, avec le CFV3V, direction Treignes. Tout est fait pour nous replonger dans le Passé, du guichet au chef de gare.

On veut toujours offrir à nos enfants des excursions à sensations fortes, des animaux exotiques et des voyages beaucoup trop loin. Puis on se souvient qu’il n’en faut pas tant pour les émerveiller. Je peux vous confirmer qu’Isaac et Léo n’oublieront pas ce voyage dans le temps. Nous avions opté pour une des journées à thème organisées par le CFV3V, la Grande Chasse aux œufs, lors de notre premier voyage. Et un voyage simple la seconde fois.