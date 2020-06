3 itinéraires pour visiter Marcinelle, en plein renouveau

Le charbonnage du Bois du Cazier - Les Ambassadeurs à Marcinelle (30/33) - 27/01/2020 Après sa fermeture en 1967, le charbonnage du Bois du Cazier reste en effet longtemps à l’abandon. 10’58’’ Le site a désormais une vocation multiple. Il est d’abord un lieu de mémoire dédié à la catastrophe, ainsi qu’aux difficiles conditions de vie et de travail des mineurs, bénéficiant désormais d’une reconnaissance Unesco et du label « patrimoine européen ». 11’15’’ Le site accueille aussi 2 musées : le Musée du Verre, qui rend hommage à l’industrie verrière jadis florissante dans la région, et le Musée de l’Industrie qui retrace l’histoire technique, sociale et économique de la Wallonie. Cette alliance charbon – verre - acier attire environ 60 000 visiteurs par an.