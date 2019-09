Treignes, village des Musées et Vierves, plus beau village de Wallonie 

Une journée entre Treignes et Vierves, 2 destinations parfaites pour expérimenter la mémoire vivante et le tourisme vert

Le Musée du Chemin de fer à vapeur des 3 vallées :

ouvert depuis 1994, il permet de découvrir d’anciennes locomotives à vapeur, des autorails diésel et des locomotives des années 50. A savoir : le Chemin de fer touristique des 3 vallées circule de Mariembourg à Treignes (14 km) tous les we d’avril à octobre.

A ne pas manquer : le Festival de la vapeur, le 4ème we de septembre (21 – 22 cette année), le Train Halloween les 26 et 27 octobre et le Train Noël les 14 et 15 décembre.

Place de la Gare, 101 – 5670 Treignes. Infos au 060 / 31 24 20.

https://site.cfv3v.eu/site/

https://www.facebook.com/Musée-du-Chemin-de-Fer-à-Vapeur-235414703183474/