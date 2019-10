Traverser la Meuse avec la "Belle de Frênes" ou sensations fortes en wakeboard à Profondeville

Que serait Profondeville sans la Meuse si appréciée à la moindre éclaircie.

Le passage d'eau "Belle de Frênes" En période estivale, la "Belle de Frênes" vous permet de traverser la Meuse, dans une barque à rames, pour rejoindre la rive de Lustin et via un pittoresque sentier le site exceptionnel du Belvédère. Les liaisons vers la promenade n°16 du Bois de Nîmes ou vers Rivière sont balisées. Plus simplement le passeur peut vous faire naviguer au fil de l'eau pour admirer le panorama sur le massif des rochers de Frênes. En Juillet / août, ouvert les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés. De 10h30 à 12h30 et de 13h00 à 18h00. Embarcadère Rive de Meuse vers Rivière (suivre fléchage “Passage d’eau”). La traversée aller/retour = 1Euro. Une promenade de +/- 15 minutes = 1 Euro. Gratuit pour les enfants jusque 12 ans maximum ! Réservation et renseignements: 081.42.02.37. Les jours de pluie, merci de téléphoner au 081/41.18.89 pour vérifier si le passage d’eau est en activité. La Belle de Frênes, traversée romantique de la Meuse - Les Ambassadeurs à Profondeville (20/33)... En période estivale, la "Belle de Frênes" vous permet de traverser la Meuse, dans une barque à rames, pour rejoindre la rive de Lustin et via un pittoresque sentier le site exceptionnel du Belvédère. Les liaisons vers la promenade n°16 du Bois de Nîmes ou vers Rivière sont balisées. Plus simplement le passeur peut vous faire naviguer au fil de l'eau pour admirer le panorama sur le massif des rochers de Frênes.

Unique en Wallonie et situé à Profondeville en province de Namur, Wake House vous accueille dans son nouveau magasin spécialisé dans le matériel de ski nautique et de wakeboard. - © Photo : Wake house Wake House Cette société sympa lancée par deux passionnés à Profondeville propose la pratique du wakeboard "à la minute". Plaisir rafraîchissant. Unique en Wallonie et situé à Profondeville en province de Namur, Wake House vous accueille dans son nouveau magasin spécialisé dans le matériel de ski nautique et de wakeboard. Vous trouverez tout l'équipement nécessaire à la pratique de ces sports mais aussi des maillots, des T-Shirts, de la bagagerie, des bouées tractables, des accessoires, ... Pour ceux qui souhaitent découvrir le wakeboard, le wakeskate ou le ski nautique, Wake House propose aussi des initiations et des cours pour tous les niveaux. Avenue Général Gracia, 14

B-5170 Profondeville - Belgique Tel: +32 495/79.09.08

Mail: info@wakehouse.be http://www.wakehouse.be/ https://www.facebook.com/wakehouse.be/

" Les Hull’ottes " de Profondeville : Cercle de marche convivial ouvert à tous - © https://www.facebook.com/leshullottes Club de marcheurs " Les Hull’ottes " de Profondeville Un club de marche faisant partie de la FFBMP et qui nous existe depuis 1979. Cercle de marche convivial ouvert à tous. Des sorties en car sont prévues, un souper est organisé. 2 marches sont organisées par notre cercle dans l’entité de Profondeville. Le tracé de ces marches permet de découvrir de magnifiques promenades. Infos : 081 / 41.29.97 http://www.leshullottes.be/ https://www.facebook.com/leshullottes

Profondeville avec ses bois, ses campagnes et ses rives de Meuse, c’est près de deux cent cinquante kilomètres de sentiers et chemins pour les piétons et les cyclistes. - © Les hull'ottes de Profondeville Carte des balades pédestres et VTT Profondeville avec ses bois, ses campagnes et ses rives de Meuse, c’est près de deux cent cinquante kilomètres de sentiers et chemins pour les piétons et les cyclistes. Dix-neuf promenades balisées, réunies sur une carte, avec toutes les informations utiles, vous feront découvrir les six villages de l’entité et leurs richesses parfois insoupçonnées. Carte des 19 circuits balisés (en boucle de 1 à 11 km + les liaisons) Disponible à l’office du tourisme pour 6,00 €. http://www.profondeville.be/loisirs/tourisme/quelques-propositions-dactivites/promenades-pedestres

Avec la collaboration du WBT (Wallonie Belgique Tourisme) Avec la collaboration du WBT (Wallonie Belgique Tourisme) - © Tous droits réservés