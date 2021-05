Tout le charme de la mer du Nord. Nos adresses 100% intemporelles

Les Ambassadeurs - Mer du Nord (16/22) - 15/05/2021 Et si on allait à la mer ? Armelle a mis son beau ciré jaune et son bonnet, la voilà prête pour une foule de petits moments " bonheur " ! Sur une musique d'Ozark Henry, artiste génial et amoureux de notre Littoral, la famille des Ambassadeurs s'agrandit ou plutôt renoue avec ses cousins du nord. Sur le sable, sur la digue ou dans les plus charmants des villages côtiers, Armelle est accueillie à bras ouverts partout où elle s'arrête. À la criée d'Ostende, au petit matin, Angus choisit avec elle les poissons les plus frais, qu'il cuisine dans son restaurant à Saint-Idesbald. Pour un peu de douceur, c'est du sucre impalpable que l'on saupoudre sur les gaufres du Tearoom à La Panne. Un chocolatier qui loue des cuistax, c'est la dernière histoire belge et les enfants en raffolent depuis des générations ! La plus ancienne maison de pêcheurs, minuscule musée pour un maximum de charme, est à Blankenberge et c'est une pépite à ne rater sous aucun prétexte. Et pour finir " dans le vent ", une course en char à voile sur la reine des plages du nord, avec d'authentiques champions du monde, tous membres de la même famille.