Tourisme vert et de mémoire à Stoumont

Découverte de l'Ardenne liégeoise cette semaine avec un focus consacré à Stoumont, destination idéale pour le tourisme vert et de mémoire.

Dans cette commune très étendue, de plus de 50 villages et hameaux, la nature est omniprésente : les paysages de vallées et les paysages de fagnes, sur les hauteurs, en direction de Spa . Le tout donne de magnifiques points de vue, parmi les plus beaux de Belgique.