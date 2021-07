Top 5 des rencontres les plus émouvantes des Ambassadeurs

Armelle Gysen se replonge dans les souvenirs de ses plus belles rencontres pour Les Ambassadeurs.

Cette vocation d’ermite, Soeur Marie-Bernard l’a eu très tôt, à 8 ans seulement : "Je suis tombée sur un livre dans la bibliothèque de mon frère qui racontait l’histoire d’un ermite missionnaire. Je me suis dit ça, c’est moi et l’idée ne m’a jamais quittée !". Elle est la cinquième d’une famille de 8 enfants mais Soeur Marie-Bernard s’est toujours sentie très solitaire. Depuis 45 ans, ses journées sont donc faites de prières et de lectures. Soeur Marie-Bernard ne regrette pas son choix de vie, au contraire, elle s’estime être "la femme la plus heureuse du monde ! Je n’ai aucun regret, je suis prêt à refaire cette vie 100 fois."

Sur les hauteurs de Torgny, elle se moque pas mal de la crise sanitaire. Et pour cause : Sœur Marie-Bernard, ermite, vit confinée depuis près de 45 ans. Au milieu des bois, cette soeur dominicaine de 99 ans a décidé de vouer sa vie à la contemplation. Elle se considère pourtant comme la femme la plus heureuse du monde. Une rencontre étonnante dans son petit logis composé de deux pièces situées à l’arrière de la chapelle.

Armelle : " Les rencontres, c’est la base de notre émission C’est notre ADN. On rencontre les ambassadeurs locaux et je peux vous dire qu’ils sont tous magiques. Il y en a quelques-uns qui nous ont laissé quelques petits souvenirs gravés, comme Sœur Marie-Bernard, ermite à Torgny. Il s’agit d’une des rencontres les plus étranges de mon existence. Vivre en dans un ermitage ! C’est compliqué à imaginer. Soeur Marie-Bernard est seule, en ermite depuis plus de 40 ans. C’est un choix personnel, le rêve de toute sa vie. Le temps n’a plus d’importance pour elle. Elle a 99 ans aujourd’hui."

Armelle : "Il y a un personnage pour qui toute l’équipe des Ambassadeurs et moi-même, avons eu un vrai coup de cœur. C’est Angus, qui est poissonnier et vit à St-Idesbald à la côte. Quand je l’ai rencontré, il devait être cinq heures du matin à la criée matinale. Il y a une façon de filmer en télé qu’on appelle le plan séquence, c’est-à-dire un plan filmé en 1 seule prise, sans couper. On filme en continu. Et j’ai vécu avec un Angus le plan séquence le plus passionnant de ma vie. C’est-à-dire que du début à la fin de son plan, il m’a passionné parce qu’Angus, il m’a fait partager la passion de son métier de poissonnier. Il m’a expliqué comment on tenait un poisson et comment on pouvait vérifier sa fraîcheur."

Angus Wittevrongel : "Les pêcheurs annoncent leurs prises 2 jours avant la criée et le poisson est débarqué la veille au soir (pendant toute la nuit). Les poissons sont déjà triés sur le bateau et posés sur de la glace. Nous examinons les yeux et les branchies pour vérifier la fraîcheur. Cela signifie que les prises sont classifiées sur chaque bateau. E correspond à " excellent " et est le meilleur résultat et A, " average " est très bon. Selon le poisson, le tri se fait à la machine ou manuellement. Le lendemain matin, les acheteurs arrivent dès 6 heures Ils vont dans un gigantesque hall réfrigéré, rempli de bacs de glace qui contiennent une cinquantaine d’espèces de poissons de divers poids et taille."