Top 5 des musées en Wallonie et à Bruxelles

On a tous en nous quelque chose de Folon, non ? Ses couleurs, en particulier, ont marqué des générations.

Armelle : " C’est un joli musée que j’ai découvert à l’arrière du château de La Hulpe, en contrebas, dans une ferme. C’est le musée dédié à Jean-Michel Folon qui a élu domicile dans ce joli bâtiment. Alors quand on rentre dans ce musée, ce qui m’a marqué, c’est qu’on pénètre vraiment littéralement dans l’univers artistique et poétique de l’artiste à travers un immense livre ouvert qu’on traverse. Et là, ce qui m’a marqué, c’est vraiment la densité de l’œuvre de cet artiste. Il y a des sculptures, des affiches, des tableaux, des dessins. C’était vraiment un artiste extrêmement polyvalent et un joli souvenir. Quelque chose qui m’a amusé, c’est une œuvre vidéo de l’artiste qu’on a tous en tête. En tout cas, les plus de 40 ans. France 2, Antenne 2 diffusait des images un peu énigmatiques d’un personnage surréaliste. Un monsieur avec un chapeau qui volait dans les airs et ce personnage, on le doit à Folon. On a tous en mémoire un petit quelque chose de Folon. Et ça, c’est un beau souvenir d’enfance que j’ai retrouvé au cœur de ce musée."