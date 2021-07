Top 5 des lieux historiques les plus fascinants en Belgique

La Belgique regorge de sites historiques fascinants et de premier plan. La 4e plus belle gare au monde, une grandiose cathédrale médiévale classée au patrimoine mondial de l’Unesco, un fort considéré comme le joyau de la défense belge. Armelle Gysen vous dévoile les 5 sites historiques qui ont marqué son esprit.

Armelle :" S’il y a bien un lieu qui passionnera tous ceux qui s’intéressent à nos deux grands conflits mondiaux, c’est le Fort d’Eben-Emael. Il a été construit autour des années 30 et il devait représenter en Europe un des bastions imprenables pour assurer notre défense. Un événement marquant du début de la Deuxième Guerre mondiale, c’est l’attaque du Fort d’Eben-Emael par des parachutistes allemands. On le sait, l’événement s’est soldé tragiquement pour nous. Mais quand on visite ce fort, on prend vraiment toute la mesure de ce bastion qui devait être imprenable. Le toit du fort est particulièrement impressionnant. Ça fait à peu 45 hectares, soit environ 90 terrains de football ! Ce Fort d’Eben-Emael pouvait accueillir 1200 soldats, avec ses trois niveaux, ses 5 kilomètres de galeries et 17 bunkers de défense. Ça a marqué l’histoire." Visitez le fort d’Eben-Emael, considéré en 1940 comme le joyau de la défense belge. Situé le long du Canal Albert, le Fort d’Eben-Emael était l’un des plus grands et des plus puissants forts d’Europe, longuement considéré comme imprenable. Sa mission principale était d’interdire le passage du canal Albert et de la Meuse. Un immense complexe sous terrain, construit sur trois niveaux à visiter seul, en famille, ou en groupe, scolaire ou non. https://www.liegetourisme.be/fort-d-eben-emael.html La visite du Fort avec VisitWallonia

La Cathédrale Notre-Dame de Tournai, classée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO,

Armelle : "Tournai est vraiment une ville qui m’a marquée par sa grande richesse historique, qui s’étend sur deux mille ans d’histoire. S’il y a une pièce majeure dans cette cité aux cinq clochers, comme on l’appelle, c’est sa cathédrale, l’unique cathédrale en Belgique conçue en tant que cathédrale. Je l’ai visitée aux côtés de Monseigneur Harpigny. C’est un édifice absolument magistral. En mai 1940, Tournai est touché par les bombes incendiaires ; le toit de la cathédrale a commencé à brûler ; on a vite appelé les détenus de la prison de Tournai pour venir éteindre l’incendie (grâce à cela, certains ont été libérés). La nef de la cathédrale de Tournai fait 134 mètres de long. La nef de la cathédrale Notre-Dame de Paris ne fait (que) 128 mètres. Et donc, là, c’est une grande fierté pour la Belgique " https://www.cathedrale-tournai.be/ La Cathédrale Notre-Dame : majestueuse, impressionnante, grandiose, monumentale… Autant d’adjectifs qui qualifient la Cathédrale Notre-Dame de Tournai, véritable joyau de l’architecture médiévale. Seule Cathédrale de Belgique classée sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, ses proportions sont gigantesques. La nef et le transept construits au 12e siècle sont de style roman. Le chœur, achevé en 1254, est de style gothique. Cette alliance de pierres lui confère une originalité indéniable et les 5 tours qui dominent la ville en font un bâtiment unique en son genre.

Blegny-Mine, authentique mine de charbon avec ses galeries souterraines sont accessibles via le puits d'origine.

Situé entre Liège et Maastricht, Blegny-Mine est une des quatre authentiques mines de charbon d’Europe dont les galeries souterraines sont encore accessibles aux visiteurs via le puits d’origine. Munis d’une veste et de votre casque, descendez par la cage de mine à - 30 et – 60 mètres sous terre pour comprendre comment était extrait le charbon. Lors de cette expérience unique, vous découvrez le processus d’extraction du charbon et la vie des mineurs wallons, les " gueules noires ". https://www.blegnymine.be/ Facebook

© Tous droits réservés Les souterrains de la Citadelle de Namur, la termitière de l’Europe

Armelle : "S’il y a un autre lieu qui m’a impressionné cette saison, ce sont les souterrains de la citadelle de Namur que je n’avais pas encore visité. Je connais bien sûr cette citadelle de Namur, mais j’ai trouvé ces souterrains époustouflants. Ils font cinq cents mètres. La rénovation est superbe. L’éclairage, la projection 3D, c’est une visite qu’on fait accompagné d’un guide. On monte sur les hauteurs de Namur, mais en même temps, on descend dans les sous-sols. Il y a un paradoxe. Oui, mais c’est justement le but de ce terrain, c’était de descendre sous terre pour se protéger contre les boulets de canon. Il y a un tel dédale que Napoléon disait de ces souterrains de la citadelle de Namur que c’était la termitière de l’Europe." La Citadelle de Namur ouvre aux visiteurs un réseau de 500 mètres de galeries restaurées. Une visite immersive, en sons et lumières, dans les entrailles de la Citadelle. https://citadelle.namur.be/fr/grands-souterrains-citadelle-namur

La Gare d'Anvers, classée parmis les plus belles gares du monde

Armelle : "J’ai vraiment eu un immense coup de cœur pour la gare d’Anvers, qui est absolument spectaculaire. Alors, la gare originelle d’Anvers est toujours là. Elle date de 1905. Elle s’est inspirée du Panthéon à Rome. La coupole a une hauteur de 75 mètres. Depuis 2009, la gare a été rénovée et offre un nouveau visage. Un tunnel a été construit sous la gare, sous la ville d’Anvers. La gare d’Anvers est ouverte sur deux étages et vraiment, je trouve que les architectes ont réussi un magnifique jeu d’association entre l’ancien et le nouveau. Et puis surtout, la gare d’Anvers Centrale a été classée quatrième plus belle gare au monde par un magazine américain." La Gare Centrale d’Anvers, quelquefois baptisée " Middenstatie " ou " Spoorwegkathedraal" (cathédrale du rail), fut inaugurée en 1905. L’édifice se compose d’une toiture monumentale en acier surplombant les quais et d’un bâtiment en pierre, de style éclectique. La gare a été rénovée récemment et, en 2007, un tunnel a été ouvert sous la gare et une partie de la ville. La gare Antwerpen-Centraal n’est donc plus une gare tête de ligne (une gare où tous les trains doivent faire demi-tour). En 2009, le magazine américain Newsweek l’a classée quatrième plus belle gare du monde !