TOP 5 des destinations insolites en Wallonie et à Bruxelles - Les Ambassadeurs - 09/07/2021

Saviez qu’en Belgique, on peut se balader (et déjeuner) dans un chariot à fondue, descendre dans les égouts de Bruxelles et monter dans une tour apocalyptique ? Armelle Gysen vous dévoile son TOP 5 des destinations insolites.

La Tour Eben-Ezer et le Musée du Silex à Eben-Emael

Armelle Gysen : "On est au milieu de nulle part et tout à coup, au loin, se dessine une tour spectaculaire et carrée de 33 mètres de haut surmontée de chérubins. C’est un peu comme si un passionné avait mis 15 ans à construire, en quelque sorte, une immense cabane de pierre au fond de son jardin. Sauf qu’il s’agit d’une tour en moellons de silex, aux dimensions bibliques, apocalyptiques, ésotériques, cosmiques. Enfin, c’est tout ça à la fois. C’est complètement délirant. C’est à voir. C’est une curiosité locale." Construite en gros moellons de silex sur une base carrée et haute de 33 mètres, la Tour d’Eben-Ezer renferme une symbolique mûrement réfléchie. Robert Garcet, son architecte, n’a rien laissé au hasard en la bâtissant, de 1948 à 1963. Au sommet, chaque angle est surmonté d’une immense sculpture d’animal ailé en béton. Le Taureau, le Sphinx, le Lion et l’Aigle représentent les chérubins de la vision d’Ezéchiel. À l’intérieur de la tour, une exposition en révèle davantage. L’espace didactique interactif Geospadium vous entraîne dans l’univers du Crétacé. Le jardin avec son Exposition Européenne d’Art Fantastique, et dont le thème change chaque année, est aussi accessible pour clôturer une visite entre rêve et mythologie. http://www.musee-du-silex.be/index.php Facebook

Les draisines de la Molignée, de drôles d'engins pour pédaler sur une ancienne voie ferrée.

Armelle : " Voilà une activité que j’aime et qui est insolite. Ce sont les draisines que j’ai pratiquées pour la première fois avec Jacques Mercier à l’époque de "Fort en tête". Et c’est à chaque fois un plaisir quand je parcours cette ancienne ligne de chemin de fer, la 150. C’est une ancienne de ligne de chemin de fer ; on transportait à l’époque le bois des Ardennes vers Charleroi. Aujourd’hui elle est totalement réaffectée. On embarque à bord d’engins qui ressemblent en quelque sorte à des cuistax sur lesquels on pédale sur les voies de chemin de fer. On parcourt plusieurs endroits enchanteurs, on frôle les rochers, on peut faire jusqu’à 14 kilomètres C’est vraiment l’idéal à faire avec des enfants." Les draisines, ou vélos sur rail, sont de drôles de machines à bord desquelles le visiteur découvre le paysage en se déplaçant sur la voie ferrée. Vous pédalez à votre rythme sur l’ancienne voie ferrée qui longe la pittoresque vallée de la Molignée, entre Falaën et Maredsous, dans la province de Namur. http://draisines.ovh/index.php/fr/home/ Facebook

Voyage dans les "Egouts de Bruxelles" Une expérience inédite au cœur même des entrailles de la ville !

Armelle : "Voilà une visite qu’à la fois, j’attendais et que je redoutais un petit peu, c’était de descendre dans les égouts de Bruxelles. Une fois qu’on descend en sous-sol, on se rend compte vraiment que le métier d’égoutier n’est pas un travail comme les autres. Il y a quelques années, il n’y avait même pas de détecteurs de gaz pour chaque homme ; il y avait juste un seul détecteur pour toute l’équipe de la Ville de Bruxelles, c’était une grosse boîte orange qui détectait les gaz. Aujourd’hui, tout cela, bien sûr, est hyper sécurisé." Le Musée des Égouts propose un voyage insolite dans ce que la ville a de plus caché et de nécessaire à son fonctionnement. Un musée pas comme les autres, vivant, avec la Senne en vedette. https ://sewermuseum.brussels/ Facebook

Découvrir l'Aegidium, haut lieu des années folles à Bruxelles

© Kurt Jacobs

Armelle : "L’Aegidium est sans doute le lieu le plus extraordinaire que j’ai découvert cette saison 2021 dans Les Ambassadeurs. Alors, on est à Saint-Gilles, au cœur de Bruxelles, et là, à l’arrière d’un café, se trouve un espace de 4000 mètres carrés, absolument époustouflant. Pour bien comprendre l’Aegidium, il faut se plonger en 1905, à l’époque où l’électricité n’arrivait pas dans tous les foyers. Tout le plafond de l’Aegidium était couvert de petites ampoules à filament. Le public, les gens avaient l’impression d’avoir une voie lactée autour d’eux ou bien un ciel de diamants. Cet endroit tenu secret fut un haut lieu des nuits et des fêtes bruxelloises au début du XXe siècle. Cette salle de spectacle, le "Diamant Palace", a ensuite été rachetée par des religieuses qui ont couvert tout ce qui pouvait être choquant. Elles l’ont rebaptisé Aegidium, ce qui veut dire St-Gilles, qui est son nom d’aujourd’hui." Pour découvrir l’Aegidium, il faut prendre la direction du Parvis de Saint Gilles. Ce bâtiment emblématique du début du 20e siècle à Bruxelles, fermé depuis des années, a beaucoup souffert. Aujourd’hui, l’association "Les visites de mon voisin" propose de le redécouvrir. https://aegidium.co/

Balade insolite en chariot à fondue à Bouillon, pour les amateurs de terroir et de grand air

© Tous droits réservés

Armelle : "C’est en tournage à Bouillon que Jean-Philippe Watteyne m’a fait découvrir cet étonnant chariot à fondue : une voiture d’attelage avec deux chevaux de trait qui est aménagée pour pouvoir y déjeuner à bord. Alors là, j’ai goûté une succulente fondue avec les fromages de la Bergerie d’Acremont, tout en menant les interviews. C’était un vrai moment de convivialité partagée. J’ai tellement adoré que j’y suis retourné avec des copains." Profitez de la beauté des paysages ardennais en montant à bord du 1er chariot à fondue de Belgique ! L’écotourisme dans la ruralité ! Ardenne Trait Gourmande… Venez découvrir la richesse des paysages boisés de la commune de Daverdisse, Bièvre, Paliseul. https://www.chariotafondue.com/ Facebook

