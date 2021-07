Top 5 des balades "nature" les plus incroyables en Wallonie

TOP 5 des balades "nature" en Wallonie et à Bruxelles - Les Ambassadeurs - 02/07/2021 Armelle Guysen dévoile son TOP 5 des activités pour les enfants en Wallonie et à Bruxelles.

Armelle Guysen : "Mon top 5, c’est une balade assez étonnante entre Mons et Tournai. Ce sont les marais d’Harchies, un territoire de 550 hectares qui a été complètement remanié par la main de l’homm, puisqu’au 19ème siècle, il y accueillait des extractions minières. . À un certain moment donné, ça a créé un affaissement minier qui s’est rempli au fur et à mesure d’eau. Et donc petit à petit, ce paysage de marécages et d’étangs a parsemé la vallée de la Haine. Evidemment, la faune et la flore ont évolué et aujourd’hui, le biotope est absolument extraordinaire puisqu’on y compte 250 espèces d’oiseaux sauvages sur un même lieu. C’est vraiment l’exemple de la nature qui reprend ses droits et qui en fait quelque chose d’incroyable. Une ambiance et une atmosphère très particulière ; c’est ça que je retiens du marais d’Harchies."

Situé au coeur de la vallée de la Haine, entre Mons et Tournai, le complexe marécageux d’Harchies-Hensies-Pommeroeul, mieux connu sous le nom des Marais d’Harchies, est un site majeur pour la faune et la flore de Wallonie. D’une superficie de 550 hectares, ce site de grand intérêt biologique abrite de nombreuses d’espèces et constitue un important site de transit lors de la migration des oiseaux et offre les conditions idéales à la nidification ainsi qu' à l’hivernage de nombreuses espèces. Son inscription comme zone humide "Ramsar" confirme son importance à l’échelle internationale.

https://oiseauxmaraisdharchies.be/

