"Testé pour vous" : les plaisirs gourmands à Genappe

Vous aimez les plaisirs gourmands : les brunch très copieux, les petits déjeuner faits maison, les apéro du terroir, les vins bio. Alors, vous aller régaler vos papilles à Genappe. Nos coups de coeur :

Chez MADAME OLESON Un brunch fait maison plein d’amour En recherche d'authenticité, de qualité et de convivialité ? Venez chez Madame Oleson déguster un délicieux petit-déjeuner, le lunch et ses plats frais du jour ou le goûter avec ses authentiques pains perdus et ses crêpes savoureuses. Le dimanche, c'est brunch à volonté ! Cette table gourmande est installée dans une une épicerie fine qui regorge de produits de qualités.



Tout est fait dans la maison et vous pourrez le vérifier par vous-même puisque le chef cuisine et dresse ses assiettes devant vous. Quant à l'épicerie fine, vous y trouverez des produits originaux et de qualité : huiles, épices et condiments, vinaigres, thés, miels, cafés, confitures, sirops d'érable, chocolats, pâtes, produits à la truffe... Plus d’infos : Adresse : 33, rue de , 1470 Genappe

Téléphone : 067/410.677

http://www.madameoleson.be/ Site internet :

Facebook : https://www.facebook.com/Chez-Madame-Oleson

Le Château de Bousval Le vignoble belge qui vise l’excellence Planté en 2014, le vignoble est composé de 3,8 ha de Chardonnay, 1,15 de Pinot noir et 0,35 de Pinot gris. L’ambition est de faire un vin tranquille haut de gamme avec des pratiques d’agriculture biodynamiques (pas de fongicides, pas de pesticides, ni d’insecticide, selon le principe de biodiversité ). Activités ouvertes au public Visites pédagogiques pour les écoles, visites guidés sur rendez-vous

Weekends de dégustation

Vendanges : Chaque année, le vignoble du Château de Bousval accueille des bénévoles pour leur permettre, en plus de la vendange, de découvrir le domaine, le métier et les vins. Inscrivez-vous! Plus d’infos : https://chateaudebousval.be https://www.facebook.com/chateaudebousval/

Le Café de la Lanterne Des glaces artisanales sur la terrasse orientée plein sud Le Café de la Lanterne restitue tout le caractère de l'ancienne taverne du centre de Genappe, inaugurée en 1917. Près d'un siècle plus tard, le charme et la superbe de l'endroit sont complètement remis au goût du jour. Tout à la fois bar, restaurant, lieu d'exposition et salle de concerts de jazz, cet espace entend redynamiser le centre de la commune La carte honore l'esprit d'un bistrot-resto tout en faisant la part belle aux producteurs locaux. La terrasse, orientée plein sud, offre plus de 40 places au soleil. On peut y déguster les savoureuses glaces artisanales du 'Comptoir des Artisans Glaciers'. Plus d’infos : Adresse : Rue de Bruxelles, 1-3, 1470 Genappe

Téléphone : 067 84 02 61

http://www.cafedelalanterne.be/ Site internet :

Les Apéros de Philomène Dégustation de liqueurs artisanales La liquoristerie artisanale " Les Apéros de Philomène " est installée à Vieux-Genappe dans la superbe grange de la Ferme du Pass’Avant (1707) . On y fabrique une large gamme d'apéritifs à base de plantes, de vin aux fruits, d'une trentaine de pékets. Fabriqués à la main et de façon naturelle, les produits de Philomène ont régalé des milliers de consommateurs depuis plus de 20 ans. Visites guidées et dégustation sur rendez-vous le dimanche à 13 heures. Plus d’infos : Adresse : Chaussée de Bruxelles, 1472 Vieux-Genappe

Téléphone : 067/83 06 37

http://www.lesaperosdephilomene.be/ Site internet :