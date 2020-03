Les requins, les piranhas et les poissons de l'Aquarium de Liège. Que deviennent-ils ?

Les Ambassadeurs - Liège au fil de l'eau (14/27) - 04/05/2019 S'il y a bien une destination incontournable dans le cadre de cette année touristique 2019 consacrée à Wallonie Terre d'Eau, c'est Liège, qu'Armelle, Guy Lemaire et Jean-Philippe Watteyne vous proposent de découvrir cette semaine au fil de l'eau. Fille de la Meuse, Liège s'est progressivement étirée le long du fleuve dont elle a canalisé les flots. Aujourd'hui encore, le fleuve contribue à la richesse de la ville de Liège et de sa province, en accueillant le troisième port intérieur d'Europe. Sur un plan touristique, La Meuse est un moyen idéal de découvrir la ville et la province à travers ses sillons creusés entre Maastricht et Huy, notamment. Mais Liège au fil de l'eau, ce sont aussi des lieux à découvrir et des gens à rencontrer le long des rives de La Meuse. Au cours de cette émission, Armelle va découvrir un des joyaux des bords de Meuse, le Parc de la Boverie et son tout nouveau musée des Beaux-Arts, elle s'initiera à l'aviron et découvrira une péniche transformée en studio d'enregistrement. Guy Lemaire nous fera découvrir le marché dominical de La Batte, un des plus grands d'Europe, et Jean-Philippe créera un mélange d'épices spécial Ambassadeurs et nous fera déguster du gin et du rhum liégeois.