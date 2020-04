Sur les traces de Van Gogh et de l'art contemporain dans le Borinage

Dans le Borinage, à une dizaine de kilomètres de Mons, découverte de Boussu et Hornu, un territoire jadis réputé pour son bassin minier.

Cette semaine, Armelle va découvrir le site du Grand-Hornu, ancien charbonnage entièrement restauré et aujourd’hui l’une des plus importantes vitrines de la création contemporaine en Belgique.

Le Grand-Hornu est l'une des plus importantes vitrines de la création contemporaine en Belgique animé par le Musée des Arts Contemporains (MAC's) - © Tous droits réservés

Armelle visitera aussi l’étonnant château de Boussu et découvrira que Vincent Van Gogh a séjourné dans le Borinage.

Guy Lemaire nous racontera l’histoire du Grand-Hornu et sa reconversion. Et Jean-Philippe nous fera découvrir le marché de Boussu, un des plus grands de la région ainsi que la Brasserie du Borinage, qui porte fièrement les couleurs de sa région avant de cuisiner avec un chef qui privilégie les produits locaux.