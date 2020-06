Street art à la Mer du Nord

Ostende et ses gigantesques peintures murales ! Parcours artistique au littoral. - Les Ambassadeurs... Le « Crystal Ship » arrivera une troisième fois à Ostende pendant les vacances de Pâques : des artistes mondialement connus, de gigantesques peintures murales et des installations artistiques en ville. Les nouveaux chefs-d’œuvre, et ceux des années dernières, créent un parcours artistique dans le centre-ville et sur le « Ruban Vert » autour d’Ostende. A découvrir à pied ou à vélo.