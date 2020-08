Stoumont. L'Ardenne liégeoise, c'est le moment d'y allez

Les Ambassadeurs - Stoumont (2/22) - 01/08/2020 Cap sur l'Ardenne liégeoise cette semaine avec un focus consacré à Stoumont, destination idéale pour le tourisme vert, tant la nature, dans cette commune très étendue, riche de plus de 50 villages et hameaux, est omniprésente, alternant paysages de vallées grâce à l'Amblève, la Lienne et le Roannay, et paysages de fagnes, sur les hauteurs, en direction de Spa : le tout donne de magnifiques points de vue, parmi les plus beaux de Belgique. Armelle mettra l'accent sur les balades et le tourisme de mémoire, avec le musée Décembre 44 à La Gleize, Guy Lemaire reviendra sur le douloureux épisode de la Bataille des Ardennes, qui marqua la région, au Château de Froidcour -qu'il visitera tout à fait exceptionnellement- et dans les villages de Monceau et Cheneux en compagnie du dessinateur Philippe Jarbinet. Jean-Philippe Watteyne, lui, s'intéressera à la sympathique Confrérie des Magneûs de Makèye (photo) et cuisinera de la poularde à basse température. Bref, que du bonheur !