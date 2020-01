Au sommet de la montagne de Sosoye, un des plus beaux villages de Wallonie

La Montagne de Sosoye, un des joyaux de notre patrimoine naturel - Les Ambassadeurs à Anhée... Dominant le très pittoresque village de Sosoye, ce coteau est l'un des joyaux de notre patrimoine naturel et bénéficie d’un patrimoine naturel remarquable. La végétation est diversifiée et compte de nombreuses plantes rares en Belgique. La montagne de Sosoye a également donné son nom aux habitants du village, surnommé "Les montagnards". La gestion par fauchage et débroussaillage des pelouses calcaires a été menée à plusieurs reprises sous l'égide des Cercles des Naturalistes de Belgique, mesures qui sont toujours d'actualité depuis la mise sous statut de réserve naturelle domaniale. En outre, un pâturage ovin a été instauré dans le cadre du programme Life 'Haute-Meuse' en 2000-2004.