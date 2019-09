Salad Bar : 8 recettes idéales pour vos lunchs de fin d'été !

Salad Bar : Salade de concombre à l'avocat et pamplemousse - Le Salad Bar des Ambassadeurs -... Avec les beaux jours, un vent de fraîcheur souffle en cuisine ! Durant huit semaines d'été, nous vous proposons chaque mardi les préparations "Salad Bar" réalisées par Fanny Deblauwe (@blow.up_Kitchen), en collaboration avec l'instagrameuse food Alizée Arredondas (@alia.rds) qui lui a prêté ses mains pour l'occasion ! Passionnée de parfums asiatiques et de mises en place colorées et élégantes, Fanny décline huit savoureuses salades d'été faciles à préparer en associant légumes de chez nous et arômes exotiques. A vos couteaux, éplucheurs et planches à découper, c'est le moment de faire le plein de vitamines au "Salad Bar". A suivre chaque mardi sur la page Facebook des Ambassadeurs !