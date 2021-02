Revoir les adieux de Guy Lemaire à la RTBF

C'est du belge - Dans l'atelier des artisans du temps (7/34) - 26/02/2021 Il pourrait être un monument du paysage audiovisuel belge. Guy Lemaire, le journaliste animateur a sillonné la Belgique et le monde, à la recherche de ses trésors et de ses saveurs, et il nous a fait rêver. Aujourd'hui, il s'en va vers d'autres horizons. Nous l'avons accompagné à la découverte de ses passions et de ses futurs projets. Du savoir-faire avec Gilles Clavareau. A 16 ans, il voulait déjà être horloger. Il l'est devenu, et aujourd'hui, dans sa boutique, " L'artisan du temps ", il répare, expertise et est une référence dans le monde de l'heure ! Les parcs animaliers viennent de réouvrir, l'occasion de se plonger dans une pépite "C'est du Belge" avec le portrait d'Eric Domb. Honoré deux fois du titre de " Meilleur Parc Zoologique d'Europe ", depuis plus de 25 ans, Pairi Daiza est le must absolu des parcs zoologiques. En 1994, grâce au rêve un peu fou d'Eric Domb. Avec ses collaborateurs, il partage ses projets pour continuer à nous émerveiller.