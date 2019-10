Recette et produits du terroir de Banneux

Marianne et Michel Monseur sont des ardents défenseurs du label BIO. Deux jours par semaine (vendredi et samedi), ils ouvrent leur boutique au public. Ils proposent des fruits, légumes, épicerie, viande et produits de boulangerie. Michel combine l’élevage des Blondes d’Aquitaine (veaux sous la mère) et des moutons, avec une activité de maraîchage. Contact : Li Cortis des Fawes, rue des Fawes, 56 à Louveigné Téléphone: 04 360 83 45 http://www.licortisdesfawes.be/