Recette du terroir à la faveur de l'automne : " Carpaccio de truite et salade de lentilles"

Mettre la truite sur le côté et couper jusqu’à la nageoire dorsale. Ensuite transpercer avec le couteau et couper le filet.

Ôter les arrêtes restantes avec une pince à épiler, saisir l’arrête par le bout et tirer.

