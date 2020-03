Poularde à basse température

Le principe de la recette : cuire au moins 2 heures à basse température. Le but, c’est d’avoir 60° au cœur de la viande, car la viande reste moelleuse et garde tout son goût !

Les proportions : 2 blancs de volaille pour 3-4 personnes. On peut cuire la volaille entière, mais temps de cuisson plus long encore !

Dans une cocotte en fonte : on peut faire ça chez soi, tapisser le fond de la casserole de foin et mettre en route le fumage. Le fromage est déposé sur le foin, tout simplement. Laisser 2 minutes à peine.

La réchauffe de la volaille

Huiler la poêle, chauffer assez fort pour saisir la volaille. Rajouter sel et poivre, et ensuite, les herbes fraîches et l’ail écrasé, arroser régulièrement. Le but, c’est de colorer et d’aromatiser !

Le truc : commencer côté peau !

Le quinoa soufflé

Il sera mélangé à l’huile de cuisson, chauffer légèrement, épicer avec du paprika : cela donnera du piquant.