Une journée à la mine : plongée sous terre dans les entrailles d'une ancienne ardoisière de la Vallée de la Semois

Une visite de 45 minutes dans le sous-sol schisteux de la Vallée de la Semois permet de découvrir l'industrie de l'ardoise, aujourd'hui disparue.

L’exploitation de l’ardoise à Alle-sur-Semois est une très vieille histoire qui a commencé il y a trois cents ans. - © Tous droits réservés

Ardois’Alle à Alle :

Le temps semble s'être arrêté dans cette ancienne ardoisière... Une visite de 45 minutes dans le sous-sol schisteux de la Vallée de la Semois permet de découvrir l'industrie de l'ardoise, aujourd'hui disparue. Vous saurez tout sur la vie de mineur et l’ardoise d’hier et d’aujourd’hui. Une ancienne mine historique et une mine en pleine exploitation, un musée sur l'histoire du schiste et une galerie d’art moderne : le passé, le présent et le futur du Schiste

Rue de Reposseau, 12 - 5550 Alle -sur–Semois

