Parcours festif et artistique à Saint-Gilles avec Les Ambassadeurs

Cathy Immelen, Saint-Gilloise d’adoption, Armelle et Marie Daulne, chanteuse © Tous droits réservés

Cap cette semaine sur Saint-Gilles, au sud de Bruxelles-Ville, c’est l’une des communes les plus densément peuplées de Belgique avec quelque 50.000 habitants de 140 nationalités différentes répartis sur un territoire qui fait à peine 2.5 km2.

Petit territoire certes, mais grande histoire, riche de plus de 800 ans d’existence et d’un patrimoine bâti tout à fait exceptionnel avec entre autres l’Art nouveau qui y a carrément pris racine grâce à Victor Horta : l’architecte y construit sa maison et son atelier aujourd’hui devenus " Musée Horta ", une institution muséale de réputation internationale. Armelle s’y fait une joie de le redécouvrir.