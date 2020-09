Paliseul, le village d'enfance du poète Verlaine

En route cette semaine pour Paliseul, entre la Lesse et la Semois, en plein cœur de la Province de Luxembourg. Paliseul offre de nombreux atouts pour les amateurs de tourisme doux et culturel !

Tournage au Gastronome à Paliseul - © Tous droits réservés

Atout gastronomique tout d’abord, avec, et c’est assez rare pour être souligné d’emblée, 2 restaurants étoilés : La Table de Maxime à Our et Le Gastronome à Paliseul où les deux jeunes chefs, Sébastien Hankard et Jean Vrijdaghs (en photo), viennent d’obtenir une étoile au célèbre guide Michelin un an à peine après la reprise de cette enseigne bien connue en Wallonie et en Flandre.