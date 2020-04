A Pairi Daiza, des orangs-outans jouent avec des loutres : ces photos font le tour du monde !

Plus

Des photographies d’un orang-outan qui s’amuse avec des loutres à Pairi Daiza, le plus grand parc animalier de Belgique fermé au public pour cause de coronavirus et de confinement, ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux. Même JK Rowling, la créatrice d’Harry Potter, l’a diffusée auprès de sa communauté.

A Pairi Daiza, malgré le confinement, les images des animaux font le tour du monde "Un peu de bonheur à partager en ces temps de confinement ", - © Tous droits réservés "Un peu de bonheur à partager en ces temps de confinement ", explique Pairi Daiza sur sa page Facebook. Sur ces photos, on peut voir les membres d’une famille d’orangs-outans, composée de Ujian, le papa de 24 ans, Sari, la maman de 15 ans, et Berani, leur fils de 4 ans ; accompagnée de petites loutres. La présence d’une famille de loutres sur leur territoire n’est pas un hasard, explique le compte officiel du Pairi Daiza. Deux facteurs sont essentiels pour le bien-être d’un animal en captivité : la taille de son enclos, mais aussi la qualité de son environnement. Cela signifie qu’un animal, avec lesquels les humains partagent 97 % de leur ADN – doit être diverti, défié et occupé toute la journée mentalement, émotionnellement et physiquement. Pairi Daiza a diffusé sur sa page Facebook une photographie montrant des orangs-outans qui jouent avec des loutres dans un parc déserté par les visiteurs. Une image qui a fait le tour du monde. Très vite, ces image sont reprises par plusieurs médias nationaux et étrangers. Au point que même l’auteure de la saga Harry Potter, J. K. Rowling, a partagé la photo sur son compte Twitter parlant de ses deux animaux préférés, ensemble, partageant une histoire. L’écrivaine demande même : "Si c’est photoshopé, ne me le dites pas, parce que je ne veux pas le savoir." L’équipe de communication du zoo Pairi Daiza lui a confirmé qu’elle pouvait laisser partir son imagination : "Miss Rowling, les photos ne sont pas truquées. Ujian, Berani et les loutres vivent en parfaite harmonie, et cette cohabitation constitue un merveilleux enrichissement pour les deux espèces."

Avec plus de 7000 animaux et des milliers de plantes rares, ce microcosme vivant doit continuer à être entretenu et soigné. - © Tous droits réservés L'impact du coronavirus sur le parcs animalier Ici comme dans les autres parcs animaliers, les changements les plus notables tiennent à l’organisation du travail des équipes : plus question de travailler en groupe, de circuler à 2 en voiturette dans le parc par exemple, désormais chacun accomplit sa tâche en respectant les mesures d’hygiène et de distanciation sociale. A Pairi Daiza , la nouvelle saison devait commencer le 21 mars. Elle n’a pas démarré bien sûr mais pour autant , la vie du parc ne s’est pas arrêtée en ce jour de printemps. Avec plus de 7000 animaux et des milliers de plantes rares, ce microcosme vivant doit continuer à être entretenu et soigné. Une journaliste des Ambassadeurs a contacté l’équipe de communication de Pairi Daiza.

Les grands singes, potentiellement plus en danger;. « Leur patrimoine génétique est très proche du nôtre, donc on est super prudent. - © ben Mesures renforcées, spécialement pour les grands singes Un groupe animalier fait l’objet d’une attention particulière, c’est celui des grands singes. On sait que leur ADN est très proche du nôtre – nous partageons plus de 98% de notre capital génétique avec les chimpanzés- et ils seraient donc susceptibles d’être infectés par le coronavirus. A leur approche, les soignants désinfectent donc leurs chaussures, utilisent du gel hydroalcoolique sur les mains, ils prennent toutes les précautions pour faire barrière à une éventuelle contamination. Comme ils le feraient par ailleurs avec n’importe quel individu. Cela dit, " Ces précautions ne sont pas directement liées au coronavirus , elles tiennent au patrimoine génétique de ces animaux et sont observées de tout temps , épidémie ou pas " précise Claire Gilissen , la responsable des relations presse de Pairi Daiza. A Pairi Daiza, les territoires animaliers sont suffisamment grands pour que les animaux puissent se retirer, s’isoler quand ils en éprouvent le besoin.

N’empêche, en l’absence de public, les interactions avec les humains sont fortement réduites et il faut en quelque sorte pallier l’ennui que pourraient ressentir certaines espèces ; cela fait également partie du job des soigneurs qui profitent de cette période pour solliciter davantage les interactions avec les animaux et favoriser l’enrichissement des

Sur l'île de Nosy Komba à Pairi Daiza, ce bébé maki catta nous fait complètement craquer, pas vous ? - © Tous droits réservés Des bébés partout : petit rhisnocéros, hippopotame, cerf.... D’ailleurs , ce ne sont pas les activités qui manquent : plusieurs naissances ont eu lieu parmi lesquelles un bébé hippopotame, des tamarins pinchés, un lémurien aussi. Les petits rhinocéros nés fin 2019 jouent beaucoup, ensemble, et avec les phacochères qui partagent leur territoire. Quant aux magnifiques ours blancs, avec les morses, ils ont rejoint La Terre du Froid, le nouveau monde de Pairi Daiza consacré à la faune, le flore et la culture des pôles. Toute une vie dont Le Jardin des Mondes rend compte jour après jour sur sa page facebook. Des scènes qui font du bien en cette période où la vie se fait discrète…

Des bébés partout - © Tous droits réservés